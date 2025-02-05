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Обмін полоненими, вибух біля ТЦК на Хмельниччині. Головне за 5 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін полоненими, вибух біля ТЦК на Хмельниччині. Головне за 5 лютого
фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Україна здійснила 61-й за ліком обмін військовополоненими

Україна повернула з російського полону 150 захисників, Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації, вибух біля будівлі ТЦК. «Главком» склав добірку новин 5 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула з російського полону 150 захисників

Україна змогла повернути з російської неволі 150 воїнів. Як відомо, Україна здійснила 61-й за ліком обмін військовополоненими.

Загалом з російської неволі вдалося повернути вже 4131 особу: це як військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Цього разу додому повертаються 108 воїнів ЗСУ (зокрема, з Територіальної оборони – семеро, Військово-морських сил – 26, і троє з Повітряних сил). Також звільнено з полону 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один представник Нацполіції.

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Україна повернула з полону 150 воїнів
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнені воїни захищали українську землю від ворога у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській областях, на Херсонщині, Сумщині, Київщині. Зокрема, нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Азовсталі, а також українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині. Серед звільнених – 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну воєнного стану (4220-IX) та мобілізації (4221-IX) до 9 травня 2025 року. Про це йдеться на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.  Рада в 14-те ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Таким чином, вони діятимуть з 8 лютого 2025 року до 9 травня 2025 року.

Зауважимо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині сьогодні, 5 лютого, пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок вибуху загинула людина, яка передавала речі військовослужбовцю.

За словами міського голови Михайла Посітка, під час передачі пролунав вибух. Окрім загиблого, поранення отримали ще четверо людей: військовослужбовець, двоє лікарів військово-лікарської комісії та перехожий. За словами мера, їхній стан середньої тяжкості.

Засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського провела засідання, на якому розглянула низку економічних питань і посилення санкцій.

На засідання обговорили питання підтримки громадян та українського бізнесу. Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко доповіли щодо стану реалізації державних програм з підтримки населення та представників бізнесу: «єПідтримка», «єОселя», «Зроблено в Україні», «Національний кешбек», програми підтримки вчителів та безкоштовного харчування для українських дітей у школах. Зокрема, за програмою «єПідтримка» виплачено майже 13 млрд грн українським сім’ям, які подали заявки.

Також Володимир Зеленський доручив урегулювати дисбаланс імпорту та експорту.

Крім того, керівник Державної податкової служби Руслан Кравченко та голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін доповіли щодо фінансової чистоти в країні. Зокрема, про зупинку тіньових фінансових схем, які використовували олігархи, посадовці та депутати для приховування коштів.

Візит міністра закордонних справ Великої Британії до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський подякував Великій Британії за оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України. Політики обговорили інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.

Президент України та глава МЗС Британії детально обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема її нафтової галузі й оборонно-промислового комплексу, і використання заморожених російських активів на користь України.

Девід Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія є одним із ключових партнерів України.

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Теги: ТЦК обмін полоненими війна Володимир Зеленський Велика Британія

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