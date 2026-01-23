Головна Країна Суспільство
«Вчасно виїхали». Головний рабин України розповів, яке диво трапилося із родиною з Чернігівщини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Олена виїхала разом із родиною з міста Семенівка, що Чернігівщині
фото: скриншот Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України/Facebook

Родина жила у місті на Чернігівщині, яке розташоване поблизу кордону з Росією

Родина з Чернігівщини врятувалася від удару ворожого дрона. У будинок подружжя Олени та Анатолія влучив російський шахед, однак напередодні вони виїхали з області, що врятувало їх. Про це пише «Главком» із посиланням на допис головного рабина України Моше Реувен Асмана.

Олена та її чоловік Анатолій жили у місті Семенівка, що Чернігівщині, яке розташоване поблизу кордону з Росією. Подружжя жило в одному будинку зі своїми матерями. Матері Олени наразі 100 років, а її свекрусі 90 років.

Олена розповіла, що спочатку вона з родиною приїхала в село на Чернігівщині, що розташоване далі від кордону. Там сім’я жила дев’ять місяців та все ж таки виїхала з області. Згодом Олена дізналася, що росіяни влучили у подвір'я її будинку. «З хати повилітали вікна, двері. Ми вчасно виїхали», – зазначила жінка.

Тепер родина з Чернігівщини мешкає у багатоквартирному будинку в єврейському містечку Анатевка. У цьому будинку можуть знайти прихисток рідні загиблих військових, багатодітних родини та українці, які втратили житло через Росію.

Цей будинок збудував Моше Реувен Асмана в пам’ять свого сина Матітьягу (Антона), який поліг у боях за Україну. Військовий служив у 46 окремій аеромобільній бригаді ЗСУ. Син головного рабина України загинув 24 серпня 2024 року. Прощання з прийомним сином головного рабина України – Мататьягу (Антоном) Самборським, який загинув на фронті захищаючи Україну відбулося у Центральній синагозі Києва.

Нагадаємо, що прийомний син головного рабина України Мататьягу (Антон) Самборський отримав посмертно орден «Хрест Героя». «Для мене це велика гордість, хоч і крізь сльози, та честь, що зміг виховати справжнього Героя, та гордість не тільки єврейського народу! Вічна памʼять!» - писав головний рабин України.

