Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Енергетичне перемир'я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Український президент: «Ми завжди підтримуємо будь-які реальні ініціативи щодо деескалації»

Президент України Володимир Зеленський чітко окреслив позицію держави щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, якщо Росія не битиме по українській енергетиці – генеруючій або будь-якій іншій, – Україна у відповідь не завдаватиме ударів по російських енергооб'єктах. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій також був присутній «Главком».

Зеленський вважає, що саме на таку відповідь розраховував медіатор перемовин у особі Сполучених Штатів Америки.

Глава держави наголосив, що Україна завжди демонструє підтримку всіх раціональних американських ініціатив та реальних кроків до деескалації. Це стосується як питань припинення вогню, так і припинення ударів по енергетиці. На думку президента, навіть тристоронній формат діалогу, що відбувся, є певним шляхом до деескалації, хоча результат таких кроків залишається окремим питанням. Україна одразу реагує готовністю на подібні пропозиції.

«Це політика, яку ми для себе обрали трохи менше ніж рік тому», – наголосив президент України.

Зеленський нагадав, що подібні ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії. Україна вже тоді була готова до таких кроків, підтримуючи прагнення американської сторони. Президент пояснив, що Україна послідовно обирає формат підтримки деескалації, щоб ніхто не міг звинуватити Київ у гальмуванні руху до миру або ініціатив США. Проте він зауважив, що минулого року Росія давала лише негативні відповіді на такі пропозиції, тому залишається лише спостерігати, якою буде реакція Кремля цього разу.

Нагадаємо, учора, 29 січня, президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час.  

Також президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі прокоментував перебіг переговорного процесу між Росією та Україною. За його словами, основною перешкодою для швидкого завершення війни є те, що позиції сторін не збігаються в часі: коли одна країна виявляє готовність до переговорів, інша – ні. Американський лідер наголосив, що вважає своєю місією припинення цього кровопролиття, оскільки, за його даними, щомісяця сторони втрачають близько 25 тис. осіб. Трамп зауважив, що прагне довести справу до кінця заради порятунку людських життів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп не захотів підписувати підготовлену багатомільярдну угоду щодо післявоєнної відбудови України. 

Енергетичне перемир'я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
