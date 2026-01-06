Головна Думки вголос Ігор Семиволос
Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Ізраїль та Іран. Час дипломатичних реверансів вичерпано

glavcom.ua
Іран та Ізраїль – ідеальний шторм перед великою війною?
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Події у Венесуелі скоро здадуться «квіточками»

Складається стійке враження, що світ стрімко наближається до фінального акорду в багаторічному ізраїльсько-іранському протистоянні.

Густі натяки ізраїльських експертів про те, що події у Венесуелі скоро здадуться «квіточками» порівняно з майбутнім Ірану, свідчать про одне: підготовка до другої фази великої ізраїльсько-іранської війни перейшла в активну стадію. Сьогодні ситуація виглядає як «ідеальний шторм», де сходяться три критичні лінії.

По-перше – масові протести в Ірані, спричинені гіперінфляцією та знеціненням ріала, які поставили режим на межу виживання. Особливо складна ситуація для влади в провінціях Систан і Белуджистан.

По-друге – однозначна риторика Дональда Трампа щодо «нульової толерантності» до Тегерана розв’язала руки ізраїльському кабінету міністрів. Подейкують, що Нетаньягу вже отримав «добро» від Трампа на удар під час візиту прем'єра до США у грудні.

По-третє – військова логіка підштовхує Ізраїль до швидких рішень. Після літніх ударів 2025 року іранська ППО залишається фрагментарною, що створює вікно можливостей для «вирішального удару».

Тригером операції, найімовірніше, стануть масштабні репресії проти власного народу. Якщо режим КВІР почне масові вбивства протестувальників, це дасть Ізраїлю та коаліції необхідний гуманітарний мандат для втручання. Пріоритетними цілями другої фази вже не будуть лише ядерні лабораторії. Удар буде спрямований на «хребет» режиму, а саме:

  • дислокації підрозділів КВІР та центри управління «Басідж» (для паралізації репресивного апарату);
  • нафтогазову інфраструктуру, що остаточно позбавить Тегеран ресурсів для фінансування проксі-груп;
  • логістичні вузли, якими постачається зброя для залишків «Хезболли».

Схоже, час дипломатичних реверансів вичерпано. Відчуття того, що розв'язка близько, стає дедалі відчутнішим на рівні як розвідувальних зведень, так і передгрозового затишшя у регіоні.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран зброя війна репресії Ізраїль

