Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час

Чому Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні

Візит нашої делегації в США навряд чи призведе до якихось видимих проривів. Трамп відмовився від бліцкригу. Але попри це – візит важливий. Бо зараз формується порядок денний на наступні місяці.

1. На жаль, зараз Трамп прийняв рішення відкласти українське питання і зосередитися на Гренландії та Близькому Сході. Але це не означає, що українське питання засунуто в глухий кут дальнього ящика. Логіка долистопадових виборів в США змусить Трампа повернутися до українського питання вже в найближчі кілька тижнів.

2. Візиту української делегації передувала доволі активна підготовча робота. Посол України в США Ольга Стефанішина провела серію зустрічей із тими, хто в Америці приймає рішення по бюджетах і по санкціях. Зокрема, посол зустрілася з Майком Роджерсом (голова Комітету зі Тедом Крузом (голова Комітету з торгівлі Сенату, а також він є співавтором санкцій проти РФ). З ним говорили про схему: постачання американського газу Україні як частини безпекових гарантій. Відбулися також контактні зустрічі із Heritage Foundation, який є головним мозковим центром республіканців.

3. У той же час варто звернути увагу, що українська делегація зустрінеться з Кушнером, Віткоффом та Дріксолом (по суті – представник Венса з яким має непогані стосунки Буданов, який увійшов до української переговорної групи).простіше кажучи – переговори йдуть на найвищому можливому на сьогодні рівні.

4. Я вже писав, але ще раз повторю: логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм, де він має протиставити щось шантажу рідкоземами. Зараз ця логіка вкладається в три головні речі:

Контроль над нафтовим ринком світу з можливістю диктувати ціни.

Завдяки цьому і не тільки – збільшити обсяги торгівлі доларом.

Спробувати отримати контроль над головними логістичними точками світу (північний морський шлях, Суецький та Панамський канали).

5. Виходячи з цієї логіки Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні. Йому вигідне продовження ослаблення Росії. У той же час, варто звернути увагу, що всі вищеназвані пункти далекі від близького фінішу. А тому життя обовʼязково буде вносити свої корективи.

На жаль, бліцкриг на який ми розраховували точно переноситься. Але я залишаюся при думці, що наступне переговорне вікно можливостей відкриється на весні і воно буде продиктоване перш за все логікою виборів та початком переговорів з Китаєм.




















