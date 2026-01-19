Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час

Чому Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
фото: Getty Images

Чому Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні

Візит нашої делегації в США навряд чи призведе до якихось видимих проривів. Трамп відмовився від бліцкригу. Але попри це – візит важливий. Бо зараз формується порядок денний на наступні місяці.

1. На жаль, зараз Трамп прийняв рішення відкласти українське питання і зосередитися на Гренландії та Близькому Сході. Але це не означає, що українське питання засунуто в глухий кут дальнього ящика. Логіка долистопадових виборів в США змусить Трампа повернутися до українського питання вже в найближчі кілька тижнів.

2. Візиту української делегації передувала доволі активна підготовча робота. Посол України в США Ольга Стефанішина провела серію зустрічей із тими, хто в Америці приймає рішення по бюджетах і по санкціях. Зокрема, посол зустрілася з Майком Роджерсом (голова Комітету зі Тедом Крузом (голова Комітету з торгівлі Сенату, а також він є співавтором санкцій проти РФ). З ним говорили про схему: постачання американського газу Україні як частини безпекових гарантій. Відбулися також контактні зустрічі із Heritage Foundation, який є головним мозковим центром республіканців.

3. У той же час варто звернути увагу, що українська делегація зустрінеться з Кушнером, Віткоффом та Дріксолом (по суті – представник Венса з яким має непогані стосунки Буданов, який увійшов до української переговорної групи).простіше кажучи – переговори йдуть на найвищому можливому на сьогодні рівні.

4. Я вже писав, але ще раз повторю: логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм, де він має протиставити щось шантажу рідкоземами. Зараз ця логіка вкладається в три головні речі:

  • Контроль над нафтовим ринком світу з можливістю диктувати ціни.
  • Завдяки цьому і не тільки – збільшити обсяги торгівлі доларом.
  • Спробувати отримати контроль над головними логістичними точками світу (північний морський шлях, Суецький та Панамський канали).

5. Виходячи з цієї логіки Трампу поки не потрібне завершення війни в Україні. Йому вигідне продовження ослаблення Росії. У той же час, варто звернути увагу, що всі вищеназвані пункти далекі від близького фінішу. А тому життя обовʼязково буде вносити свої корективи.

На жаль, бліцкриг на який ми розраховували точно переноситься. Але я залишаюся при думці, що наступне переговорне вікно можливостей відкриється на весні і воно буде продиктоване перш за все логікою виборів та початком переговорів з Китаєм.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна росія США Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гірськолижник лайкав допис з літерою Z та пост на підтримку диктатора Путіна
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом
Вчора, 12:15
ЄС урізав нафтову стелю для Росії
ЄС посилив обмеження на експорт російської нафти
15 сiчня, 10:23
Кая Каллас назвала події у світі «часом почати пити»
Глава дипломатії ЄС пожартувала, що через події у світі «час почати пити»
15 сiчня, 08:50
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
Росія розкритикувала погрози США завдати удару по Ірану
14 сiчня, 01:35
До бійки борців швидко підключилися вболівальники
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
12 сiчня, 13:40
Мирослав Маринович вважає, що за рік втома українців через війну може стати меншою
Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни
7 сiчня, 15:48
Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
89-річний дідусь евакуювався з Донеччини разом із куркою
«Дві доби ділив сухарі з куркою»: 89-річний чоловік евакуювався з пернатою подругою
25 грудня, 2025, 09:30
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту
Карта бойових дій в Україні станом на 24 грудня 2025 року
24 грудня, 2025, 08:12

Вадим Денисенко

Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль
Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua