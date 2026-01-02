Головна Світ Політика
На кордоні з війною: як російські обстріли змінили життя румунських сіл – репортаж The Guardian

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На кордоні з війною: як російські обстріли змінили життя румунських сіл – репортаж The Guardian
Фотографія, зроблена з румунського боку кордону на Дунаї після російських ударів по Ізмаїлу
фото: AP

Попри ухвалення у 2025 році закону, який дозволяє румунській армії збивати несанкціоновані дрони, військові утримуються від активних дій через ризик ескалації та загрозу цивільним

Жителі румунських прикордонних сіл уздовж Дунаю дедалі частіше відчувають війну не як новини з екрану, а як нічні вибухи, гул дронів і постійну тривогу за власне життя. Посилення російських ударів по українських дунайських портах перетворило населені пункти Румунії на де-факто прифронтову зону НАТО. Про це пише The Guardian, передає «Главком».

Село Плауру, розташоване всього за 300 метрів від українського Ізмаїла, вдень здається мирним: поля, худоба, блакитні дахи будинків. Та після настання темряви ілюзія спокою зникає – гул безпілотників, вибухи та дрижання вікон стають нічною нормою.

«Ми вже понад три роки живемо з війною над головою. У деяких районах України немає такого рівня стресу, як у нас тут», – каже мер комуни Чаталхій Тудор Чернега.

До громади Чаталхій входять кілька сіл, ізольованих від світу однією ґрунтовою дорогою та поромною переправою. Відсутність інфраструктури ускладнює евакуацію та посилює відчуття покинутості.

Після одного з ударів по газовому судну в Ізмаїлі в листопаді 2025 року румунська влада евакуювала мешканців Плауру та Чаталхій, побоюючись масштабного вибуху. Дехто відмовлявся залишати домівки, не маючи кому доглянути за худобою.

«Ми знаємо, що дрон може впасти на будинок у будь-який момент. Ми живемо під цим терором роками», – говорить Чернега.

«Сирени, вибухи – ми чуємо все», – каже фермер Георге Бофтя.

Місцеві чиновники фіксують різке зростання інтенсивності атак. «Раніше це було п’ять–сім вибухів за ніч. Тепер – понад п’ятдесят», – каже працівник мерії Маріус Морозов.

Найбільше страждають діти. 11‑річна донька мешканки Чаталхій Катерини Статаке переживає панічні атаки після евакуації.

«Життя тут не нормальне. Але що ми можемо зробити?» – говорить жінка.

Попри ухвалення у 2025 році закону, який дозволяє румунській армії збивати несанкціоновані дрони, військові утримуються від активних дій через ризик ескалації та загрозу цивільним.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські дрони зайшли у повітряний простір Румунії. Тоді президент Румунії Нікушор Дан назвав «випадковістю» проліт дрона в румунському повітряному просторі. 

До слова, Україна попросила Румунію збивати російські безпілотники, які летять на її територію під час атак РФ.

Теги: війна Румунія безпілотник росіяни

