Український військовий назвав зброю, яка допоможе НАТО перемогти Росію – The Times

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Український військовий назвав зброю, яка допоможе НАТО перемогти Росію – The Times
Олександр Войтко вважає, що Китай є «більш небезпечним ворогом, ніж Росія»
фото з відкритих джерел

Військовий вважає, що НАТО має перейняти в України військовий досвід щодо використання дронів

Для перемоги у війні з Росією НАТО потрібно буде забезпечити свою армію мільйонами дронів-камікадзе. Саме це дасть шанс країнам ЄС захистити свої кордони. Таку думку висловив заступник командира 413-го полку безпілотних систем України Олександр Войтко, його запросили до Фінляндії для консультації британських, фінських і американських посадовців НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

На думку Олександра Войтко, НАТО має сфокусуватися на забезпеченні альянсу великою кількістю дронів. «Моя порада - мати багато дронів. Не купуйте кілька дорогих дронів, а придбайте багато досить дешевих. Один дрон може знищити танк, але для цього можуть знадобитися десятки. Якщо йдеться про невеликі дрони-камікадзе, їх слід виробляти стільки ж, скільки куль. Мільйони», – зауважив військовий експерт.

Водночас Олександр Войтко вважає, що зараз Китай є «більш небезпечним ворогом, ніж Росія», тому що в ньому більше населення та такої зброї як дрони. За його словами, щоб знищити російський танк треба буде використати «десятки» дронів. А щоб перехоплювати хвилі пікіруючих бомбардувальників потрібно ще більше дронів.

Крім цього, військовий зазначив, що за рік кількість дронів, які літають над «кілл-зоною» України зросла вдвічі. «Швидкість інновацій дуже висока. На початку вторгнення у нас були тільки невеликі квадрокоптери. Тепер у нас є всі типи: камікадзе, бомбардувальники, ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance - збирання та оброблення розвідданих) із фіксованим крилом, дрони середньої дальності, дрони дальньої дії, наземні робототехнічні системи», – розповів Олександр Войтко.

Також він пояснив, що дронами управляють за допомогою ультратонких оптоволоконних кабелів, які забезпечують уникненню GPS-перешкодам. Щоб ліквідувати такі дрони можна перерізати їхні волокна, або ж ліквідувати рушницею за секунду до удару.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна відмовляється від своїх амбіцій щодо членства в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів. Як зазначає Reuters, це важливий компроміс з боку України, оскільки Київ раніше вважав вступ до НАТО основною гарантією свого захисту від російської агресії.

Нагадаємо, що президент Чехії Петер Павел заявив, що країни НАТО можуть перейти до жорсткіших заходів у відповідь на повторні порушення повітряного простору Європи російськими літаками та безпілотниками, включно зі збиттям апаратів.

