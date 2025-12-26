Головна Одеса Новини
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Забруднення узбережжя Одеси: влада повідомила нові деталі
На узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення
фото: Олег Кіпер/Telegram

В Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями та загиблих птахів

Фахівці Українського наукового центру екології моря контролюють стан морської води та оцінюють шкоду, завдану довкіллю в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на узбережжі проводяться роботи з локалізації та ліквідації забруднення.

Нагадаємо, в Одесі у районі пляжів Дельфін та Ланжерон було виявлено плями, а також загиблих птахів.

Згодом стало відомо, що унаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

24 грудня порт «Південний» був відкритий для заходу та виходу суден. Роботи в акваторії порту здійснюються з урахуванням необхідних заходів безпеки та обмежень.

