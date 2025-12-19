NYT: Соратник Путіна відмовився вимагати капітуляції України на початку повномасштабної війни

Російський диктатор Володимир Путін та Дмитро Козак, який пішов проти нього на початку великої війни в Україні

Наближений до Путіна посадовець Дмитро Козак на початку повномасштабної війни виступив проти дій диктатора та зазначив, що не розуміє стратегічної мети вторгення в Україну

Один із найбільш наближених до російського президента посадовців, Дмитро Козак, на другий день повномасштабного вторгнення відкрито виступив проти волі Володимира Путіна. Як повідомляє The New York Times, Козак відмовився транслювати вимогу Кремля щодо повної капітуляції України під час переговорів, передає «Главком».

За інформацією журналістів, Козак заявив Путіну, що не розуміє стратегічної мети війни. Коли напруга досягла піка, чиновник підкреслив, що готовий до арешту чи навіть розстрілу, але не виконуватиме наказ. З’ясувалося, що цю розмову через гучний зв’язок чули інші представники кремлівської верхівки.

Зрештою, Козак таки зателефонував українській стороні, а саме Давиду Арахамії, у присутності Путіна, щоб озвучити вимогу про капітуляцію, але отримав відмову. Вже наступного дня російський президент усунув його від процесів, призначивши головою переговорної групи Володимира Мединського.

До початку великої війни уродженець Кіровоградщини Дмитро Козак вважався ключовим куратором українського напрямку в Кремлі. Аналітики зазначають, що він точно передбачив наслідки вторгнення:

шалений опір українського народу;

вступ Швеції та Фінляндії до НАТО;

руйнівні санкції та міжнародну ізоляцію РФ.

Хоча формально Козак пішов у відставку лише у вересні 2025 року, фактично він був позбавлений реальних важелів впливу ще з 2022 року. Зараз він залишається в Москві під захистом давніх особистих зв'язків із Путіним, ставши своєрідним символом антивоєнних настроїв серед російської еліти. За даними джерел, його розчарування політикою Кремля поділяє частина московського істеблішменту, особливо на тлі відмови Путіна припинити війну навіть на умовах, запропонованих Вашингтоном.

Як відомо, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР.

Путін назвав вторгнення в Україну боротьбою за «історичні» землі та пообіцяв, що у разі відмови Києва та його західних союзників від діалогу Кремль «доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб».

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру. Очільник Кремля хоче повністю окупувати Україну.

В оточенні Трампа не було єдності щодо справжніх намірів російського лідера. Частина людей вважала, що Путіна могла б задовольнити окупація всієї Донецької області. Водночас сам президент США з цим не погоджувався.