Окупанти атакували Чернігівщину: загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували Чернігівщину: загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено
Через російський удар спалахнула пожежа
фото: ДСНС

Ворог атакував ударними дронами Корюківський район

Вночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та Менську міську раду.

«Сьогодні після 01:00 ночі ворог цинічно атакував мирний населений пункт Менської громади. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки», – йдеться в заяві міськради.

Окупанти атакували Чернігівщину: загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено фото 1
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС

Як повідомляє ДСНС, що через падіння ворожого БпЛА загорілися житловий будинок та господарська споруда. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Від ворожого удару загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки отримали травми та були госпіталізовані. Психологи ДСНС надали допомогу шістьом людям.

Після атаки РФ психологи ДСНС надали допомогу шістьом людям
Після атаки РФ психологи ДСНС надали допомогу шістьом людям
фото: ДСНС

Сьогодні, 12 березня, у Менській громаді оголошено день жалоби за загиблою дитиною.

Нагадаємо, 11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Крім того, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат.

