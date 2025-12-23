Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Енергетичні об’єкти у західних областях України постраждали найбільше
фото: ДСНС Чернігівщини

Через атаки РФ по всій країні запроваджено графіки аварійних відключень

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок атак Росії 23 грудня найбільших пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у західних областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Свириденко.

«Одразу після нічного обстрілу ми скоординували всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет. Внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України», – зазначила Свириденко.

Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень.

«Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси», – додала міністерка.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України, який триває з ночі та охопив енергетичну й цивільну інфраструктуру по всій країні. За його словами, Росія застосувала понад 650 безпілотників, значна частина з яких дрони типу Shahed, а також понад три десятки ракет. 

Нагадаємо, що у ніч на 23 грудня російські окупанти масовано атакували Сумщину ударними безпілотниками. За повідомленням ОВА, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині.

Російська терористична армія атакувала Рівненщину. Внаслідок чого пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Вранці у вівторок, 23 грудня у Києві та області прогриміли вибухи. 

У ніч проти 23 грудня РФ атакувала Житомирщину. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе, постраждали люди.

Вночі 23 грудня Київщина зазнала чергової масованої атаки з боку Росії. Вишгородський район опинився під ударом ворожих дронів та ракет, що спричинило пожежу у приватному двоповерховому будинку. За попередніми даними, під час атаки загинула жінка 1949 року народження, ще троє людей отримали поранення.

Уночі росіяни здійснили чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

 

Читайте також:

Теги: росія війна обстріл Юлія Свириденко ворог росіяни відключення обмеження відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пісторіус вважає, що Україна повинна мати сильні Збройні сили
Міністр оброни Німеччини: Мирна угода не має ґрунтуватися на капітуляції України
27 листопада, 05:46
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
Атака на Київ: перші наслідки (оновлено)
29 листопада, 01:37
Кадри наслідків атаки на Київ. 29 листопада
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
29 листопада, 04:47
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 13 грудня 2025 року
12 грудня, 20:00
Внаслідок обстрілу пошкоджено 541 вікно та 63 балкони
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
1 грудня, 10:04
Аварія сталася неподалік села Копилів
На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік Житомира ускладнено
18 грудня, 12:58
У дні відключення світло буде відсутнє протягом робочого дня
Планові відключення у Бучанській громаді: графік та перелік вулиць
18 грудня, 17:13
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
20 грудня, 03:15
Увечері 19 грудня Росія здійснила ракетний удар по об’єкту портової інфраструктури Одеського району
Удар по портовій інфраструктурі Одещини забрав вісім життів
20 грудня, 09:14

Події в Україні

Атака РФ залишила Тернопіль без води
Атака РФ залишила Тернопіль без води
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Свириденко розповіла, які області зазнали найбільших наслідків від ударів РФ
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні перед Різдвом
Удар по Житомирщині: є постраждалі, загинула дитина (фото)
Удар по Житомирщині: є постраждалі, загинула дитина (фото)
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua