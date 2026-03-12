Головна Країна Події в Україні
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росіяни масовано обстріляли два райони Дніпропетровщини: є поранені
Окупанти пошкодили підприємства та багатоповерхівки
фото: Олександр Ганжа

Під ворожими ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони

Російська терористична армія 12 березня атакували Дніпропетровську область. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Як повідомив чиновник, понад 10 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками. Йдеться про Нікопольський та Синельниківський райони.

За словами Ганжі, на Нікопольщині під ударом були Нікополь і Марганецька громада. Понівечені підприємства та багатоповерхівки.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Миколаївській громаді. Горіли приватний будинок і господарська споруда. Постраждали чоловік та жінка. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, уночі 12 березня російські війська атакували Корюківський район Чернігівщини. Унаслідок обстрілу загинула 15-річна дівчина, її батьків поранено. 

Як повідомлялося, 11 березня російська терористична армія завдала удару дронами по райвідділку поліції в Шостці Сумської області. Унаслідок російського удару будівлю райуправління поліції в Шостці було знищено. Понад 22 співробітників поранено.

Крім того, вранці 11 березня росіяни атакували Шевченківський район Харкова безпілотником. Унаслідок удару відомо про загиблих та постраждалих. Під російський удар потрапив харківський м’ясокомбінат.

Теги: Дніпропетровщина обстріл

