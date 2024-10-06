Зеленський дав завдання Сирському стосовно деталей Плану перемоги

Зеленський повідомив, що відправив представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину

Зеленський: Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 6 жовтня, доручив головнокомандувачу ЗСУ разом з іншими військовими працювати з партнерами щодо деталей Плану перемоги. Про це очільник держави повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

За його словами, сьогодні відбулася нарада з головою уряду Денисом Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.

«Говорив також із Головкомом Сирським. Була доповідь щодо поточної ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових», – йдеться у зверненні.

Зеленський повідомив, що відправив представників у Вашингтон – начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину.

«Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть», – наголосив гарант.

Також президент подякував усім освітянам та привітав їх із професійним святом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці 955-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, розповів про підготовку до «Рамштайну», гарантії безпеки для України, а також подякував військовим.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.