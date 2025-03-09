Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
скриншот з відео

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 9 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила:

  • особового складу – близько 885130 (+1180) осіб,
  • танків – 10274 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 21360 (+14) од,
  • артилерійських систем – 24206 (+58) од,
  • РСЗВ – 1310 (+3) од,
  • засоби ППО – 1101 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28172 (+148),
  • крилаті ракети – 3120 (+35),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,
  • спеціальна техніка – 3773 (+1).
Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 9 березня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, які не продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб втрати війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Безпілотники масовано атакували Харківщину: багато руйнувань (фото)
Безпілотники масовано атакували Харківщину: багато руйнувань (фото)
Атака на Запоріжжя та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
Атака на Запоріжжя та вибухова ніч у Росії: головне за ніч
Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії (відео)
Дрони атакували нафтобази та металургійний комбінат у Росії (відео)
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
Партизани руху «Атеш» завадили перекиданню пального окупантів із Криму
Партизани руху «Атеш» завадили перекиданню пального окупантів із Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
16K
Після Путіна ще одна країна запропонувала Трампу рідкоземельні метали
9377
Прорив кордону в Сумській області: інформація від угруповання військ «Курськ»
8718
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
7640
Українські номери стали недійсними в одній із країн ЄС

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua