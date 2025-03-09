Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 9 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила:

особового складу – близько 885130 (+1180) осіб,

танків – 10274 (+6) од,

бойових броньованих машин – 21360 (+14) од,

артилерійських систем – 24206 (+58) од,

РСЗВ – 1310 (+3) од,

засоби ППО – 1101 (+2) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),

крилаті ракети – 3120 (+35),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,

спеціальна техніка – 3773 (+1).

Активність флоту окупантів станом на 9 березня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, які не продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.

Нині триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні.