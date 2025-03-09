Втрати ворога станом на 9 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 9 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.
Втрати Росії у війні на 9 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила:
- особового складу – близько 885130 (+1180) осіб,
- танків – 10274 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 21360 (+14) од,
- артилерійських систем – 24206 (+58) од,
- РСЗВ – 1310 (+3) од,
- засоби ППО – 1101 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),
- крилаті ракети – 3120 (+35),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39933 (+142) од,
- спеціальна техніка – 3773 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 9 березня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, які не продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне судно продовжило рух з протоки Босфор.
Нині триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні.
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