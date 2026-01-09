Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 9 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 526 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 030 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 9 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 9 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 9 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб.
  • танків – 11 526 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.
  • артилерійських систем – 35 892 (+18) од.
  • РСЗВ – 1 596 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 269 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.
  • крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од.
  • спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.

