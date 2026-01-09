Втрати ворога станом на 9 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 030 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 9 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 9 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 9 січня втратила:
- особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб.
- танків – 11 526 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.
- артилерійських систем – 35 892 (+18) од.
- РСЗВ – 1 596 (+0) од.
- засоби ППО – 1 269 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.
- крилаті ракети – 4 137 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90) од.
- спеціальна техніка – 4 037 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.
