Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки українців загинуло в ДТП від початку року: дані Патрульної поліції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скільки українців загинуло в ДТП від початку року: дані Патрульної поліції
Кількість ДТП зменшилася у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року
фото: Нацполіція (ілюстративне)

За два місяці поточного року в Україні зафіксовано 2652 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими

Упродовж січня-лютого у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 331 людина, майже 3,5 тис. осіб було травмовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Хочу відзначити зниження кількості ДТП за січень-лютий 2026 року. На це вплинув комплекс чинників. За цей час на території держави сталося 2652 ДТП з потерпілими і загиблими, у яких, на жаль, 331 людина загинула і було травмовано 3432 людини. І цей показник нижчий, ніж за аналогічний період минулого року. Це від 10-14% зниження», – розповів він.

Білошицький наголосив, що зниження кількості ДТП пояснюється проведенням патрульними спецзаходів для контролю за порушеннями правил дорожнього руху, особливо за перевищення швидкості. Окремо посадовець нагадав, що наразі в Україні працюють 377 камер автофіксації.

«Здебільшого вони фіксують порушення саме встановлених обмежень швидкості руху. Але є й камери, які фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту – в Києві, Львові, і Білій Церкві. Їх поки що небагато», – каже перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Рівненська обласна прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль стану дороги, де у 2023 році сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинули троє жінок, ще одна вагітна пасажирка втратила дитину.

З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

До слова, 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

Читайте також:

Теги: ДТП ПДР поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські столиці затримали чотирьох шахраїв, які ошукували літніх киянок
У Києві шахраї під виглядом СБУ ошукали пенсіонерок на 9 млн грн
10 березня, 16:44
Загальна кількість комплексів автофіксації порушень ПДР буде 377
В Україні запрацюють нові комплекси автофіксації порушень ПДР: список доріг
5 березня, 12:12
Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі
Жорстокий розбій на Броварщині: чоловіка катували у власній оселі, нападників затримано
5 березня, 09:31
Дані про відсутніх учнів передаватимуть правоохоронцям
Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули
27 лютого, 05:18
Вибух у Миколаєві травмував правоохоронців, поліція заявила про теракт
Вибух у Миколаєві: постраждали семеро патрульних поліцейських
23 лютого, 19:28
Смертельна ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві
Смертельна ДТП на Старокиївській: 22-річна водійка отримала 11 років ув'язнення
23 лютого, 15:04
У Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських
У Чернівецькій області невідомий кинув гранату в поліцейських
20 лютого, 00:57
Умєров зустрівся з представниками США та Європи, лавина у Каліфорнії: головне за ніч
Умєров зустрівся з представниками США та Європи, лавина у Каліфорнії: головне за ніч
18 лютого, 05:50
Підозрювана у незаконному переправленні немовляти через кордон
У Києві викрито жінку, яка продала іноземцям немовля за 14 тис. євро
16 лютого, 11:58

Події в Україні

Скільки українців загинуло в ДТП від початку року: дані Патрульної поліції
Скільки українців загинуло в ДТП від початку року: дані Патрульної поліції
Втрати ворога станом на 13 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2026
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
Вибухи в Криму, США послабили санкції проти Росії: головне за ніч 13 березня
Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки
Окупанти атакували Балаклію: пошкоджені житлові будинки

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua