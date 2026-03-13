Скільки українців загинуло в ДТП від початку року: дані Патрульної поліції

За два місяці поточного року в Україні зафіксовано 2652 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими та загиблими

Упродовж січня-лютого у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинула 331 людина, майже 3,5 тис. осіб було травмовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Хочу відзначити зниження кількості ДТП за січень-лютий 2026 року. На це вплинув комплекс чинників. За цей час на території держави сталося 2652 ДТП з потерпілими і загиблими, у яких, на жаль, 331 людина загинула і було травмовано 3432 людини. І цей показник нижчий, ніж за аналогічний період минулого року. Це від 10-14% зниження», – розповів він.

Білошицький наголосив, що зниження кількості ДТП пояснюється проведенням патрульними спецзаходів для контролю за порушеннями правил дорожнього руху, особливо за перевищення швидкості. Окремо посадовець нагадав, що наразі в Україні працюють 377 камер автофіксації.

«Здебільшого вони фіксують порушення саме встановлених обмежень швидкості руху. Але є й камери, які фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту – в Києві, Львові, і Білій Церкві. Їх поки що небагато», – каже перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Рівненська обласна прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль стану дороги, де у 2023 році сталася смертельна ДТП. Унаслідок аварії загинули троє жінок, ще одна вагітна пасажирка втратила дитину.

З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацювали ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

До слова, 2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.