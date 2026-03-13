Росіяни обстріляли Чернігівщину: під удар потрапила бібліотека

Окупанти атакували центральну частину міста Новгород-Сіверський

У ніч на 13 березня російські війська атакували ударним безпілотником типу «Герань» центральну частину міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова та ДСНС.

«Ціллю стала історична будівля, де була розташована міська бібліотека. Поки місто спало, російські дрони нищили книги та мирну інфраструктуру», – розповів посадовець.

Рятувальники ліквідують наслідки атаки РФ фото: ДСНС

Унаслідок атаки на другому поверсі двоповерхової будівлі сталася пожежа. Підрозділи ДСНС ліквідували загоряння на площі близько 120 кв. м.

Окрім будівлі бібліотеки, пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки та адміністративні споруди. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Наслідки ворожого обстрілу фото: Facebook/Олександр Селіверстов

Раніше повідомлялося, що російський ударний безпілотник пошкодив будівлю Національної бібліотеки України для дітей. Ударною хвилею було пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також зафіксовано локальні пошкодження фундаменту, тріщини у стінах і дефекти внутрішнього оздоблення.

Нагадаємо, російська терористична армія понад 50 разів атакувала три райони Дніпропетровської області артилерією безпілотниками. Унаслідок цього поранено людей.

Крім того, 12 березня російська терористична армія завдала удару по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Миколаївщині.