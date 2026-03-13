Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нині триває 1479-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 27 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 78 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9112 дронів-камікадзе та здійснив 4231 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 201 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Покровське, Підгаврилівка, Орли; у Запорізькій області: Нове Поле, Самійлівка, Воздвижівка, Копані, Рівне, Новоукраїнка, Любицьке, Новоселівка, Чарівне, Різдвянка, Таврійське; у Херсонській області: Одрадокам’янка.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили реактивну систему залпового вогню та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник один раз атакував позиції наших оборонців, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав шести авіаударів із застосуванням 14 авіабомб.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населеного пункту Зибине.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі атакував у напрямку населених пунктів Подоли та Глушківка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 28 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Новоолександрівка, Білицьке, Гришине й Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник атакував вісім разів, в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 28 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого та у бік Добропілля, Залізничного, Оленокостянтинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Відбулося два боєзіткнення, в бік Приморського та в районі Степногірська.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 березня 2026 року фото 10

Нагадаємо, триває 1479-й день повномасштабної війни в Україні.

