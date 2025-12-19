СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів

Ольга Решетилова розповіла «Главкому», як в армії переманюють «цінні кадри»

Військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що деякі командири в армії використовують «хитрощі» для переманювання цінних кадрів: бійці оформлюють тимчасове переведення через СЗЧ (самовільне залишення частини), а потім повертаються до бажаного підрозділу. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Експериментальна постанова працює (У Збройних силах України розпочали тестування сервісу з переведення військовослужбовців з однієї частини до іншої – за допомогою державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони «Армія+», – «Главком» ), але скарги є. Таке переведення – це, до речі, одна з причин великої кількості СЗЧ. Бо військовослужбовці придумали собі спосіб, як перевестися в інший підрозділ, – «сходити» в СЗЧ, а потім повернутися туди, де ти хочеш служити», – повідомила Решетилова.

Деякі підрозділи діяли нечесно, підказуючи бійцям алгоритм із СЗЧ, через що надходили скарги від командирів, особливо коли йшли вузькопрофільні спеціалісти. «Навчання такого військовослужбовця – тривалий процес, в який ресурсно вкладається підрозділ. І от уявіть, наприклад, школу операторів БПЛА, яких довго навчали, а потім вони взяли та й перевелися в інше місце. Саме через це командири почали оскаржувати переведення військовослужбовців або просто відмовляти їм», – додала омбудсменка.

Водночас кількість скарг від тих, кому відмовили у переведенні, зменшилася завдяки контролю Головного управління захисту прав військовослужбовців через застосунок «Армія +». Фахівці відстежують запити на переведення та причини їхнього невиконання, що дозволяє робити систему більш прозорою.

Військова омбудсменка також Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). За словами Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.

Військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко в інтерв’ю «Главкому» назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії. За його словами, йдеться не лише про військову, а про загальнодержавну військово-цивільну проблему, якою держава системно не займається. Луценко виокремив три основні групи військових, які найчастіше вдаються до СЗЧ.