Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
СЗЧ стало механізмом тимчасового переведення
фото з відкритих джерел

Ольга Решетилова розповіла «Главкому», як в армії переманюють «цінні кадри»

Військова омбудсменка Ольга Решетилова розповіла, що деякі командири в армії використовують «хитрощі» для переманювання цінних кадрів: бійці оформлюють тимчасове переведення через СЗЧ (самовільне залишення частини), а потім повертаються до бажаного підрозділу. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Експериментальна постанова працює (У Збройних силах України розпочали тестування сервісу з переведення військовослужбовців з однієї частини до іншої – за допомогою державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони «Армія+», – «Главком» ), але скарги є. Таке переведення – це, до речі, одна з причин великої кількості СЗЧ. Бо військовослужбовці придумали собі спосіб, як перевестися в інший підрозділ, – «сходити» в СЗЧ, а потім повернутися туди, де ти хочеш служити», – повідомила Решетилова.

Деякі підрозділи діяли нечесно, підказуючи бійцям алгоритм із СЗЧ, через що надходили скарги від командирів, особливо коли йшли вузькопрофільні спеціалісти. «Навчання такого військовослужбовця – тривалий процес, в який ресурсно вкладається підрозділ. І от уявіть, наприклад, школу операторів БПЛА, яких довго навчали, а потім вони взяли та й перевелися в інше місце. Саме через це командири почали оскаржувати переведення військовослужбовців або просто відмовляти їм», – додала омбудсменка.

Водночас кількість скарг від тих, кому відмовили у переведенні, зменшилася завдяки контролю Головного управління захисту прав військовослужбовців через застосунок «Армія +». Фахівці відстежують запити на переведення та причини їхнього невиконання, що дозволяє робити систему більш прозорою.

Військова омбудсменка також Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). За словами Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.  

Військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко в інтерв’ю «Главкому» назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії. За його словами, йдеться не лише про військову, а про загальнодержавну військово-цивільну проблему, якою держава системно не займається. Луценко виокремив три основні групи військових, які найчастіше вдаються до СЗЧ.

Читайте також:

Теги: Ольга Решетилова ТЦК війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров про «мирний план» США: ключові зміни зроблять його неприйнятним для РФ
РФ відмовиться від «мирного плану» США у разі суттєвих змін – Лавров
25 листопада, 14:59
Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 листопада 2025 року
30 листопада, 08:15
Гринів радить Зеленському не підписувати угоди з Росією до виборів у США
«Нічого не підписувати». Консультант президентів Порошенка та Ющенка дав пораду Зеленському
5 грудня, 09:05
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
Скільки часу Росії потрібно для захоплення Донбасу: прогноз ISW
11 грудня, 02:28
Рятувальники ліквідували всі займання
На Харківщині через атаку РФ спалахнула ферма: загинуло близько 60 свиней
24 листопада, 08:42
Дрісколл сказав, що ситуація для України з часом тільки погіршуватиметься
NBC News: Міністр армії США попередив Україну про поразку
26 листопада, 07:56
Наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті
Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian
7 грудня, 22:07
На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки
Удар по Сумщині: пошкоджено критичну інфраструктуру, поранено людей
9 грудня, 08:09
Залужний вважає, що повернення та реінтеграція ветеранів до мирного життя стане викликом для держави
Залужний попередив про ризик громадянської війни в Україні: що може стати каталізатором
16 грудня, 20:59

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua