Втрати ворога станом на 13 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 860 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 13 березня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 13 березня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 13 березня втратила:
- особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб
- танків – 11 773 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од.
- артилерійських систем – 38 369 (+50) од.
- РСЗВ – 1 685 (+4) од.
- засоби ППО – 1 331 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
- кораблі/катери – 31 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од.
- спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1479-й день повномасштабної війни в Україні.
