Втрати ворога станом на 13 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 773 танки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 860 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 13 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 13 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 277 620 (+860) осіб
  • танків – 11 773 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 24 202 (+5) од.
  • артилерійських систем – 38 369 (+50) од.
  • РСЗВ – 1 685 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 331 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+0) од.
  • кораблі/катери – 31 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 223 (+189) од.
  • спеціальна техніка – 4 088 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1479-й день повномасштабної війни в Україні.

