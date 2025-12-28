Головна Країна Події в Україні
ISW:Українські війська звільнили більшу частину Куп'янська

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
ISW:Українські війська звільнили більшу частину Куп'янська
Сили оборони не лише закріпилися на нових позиціях, а й продовжують зачистку північних районів міста
фото з відкритих джерел

Аналітики фіксують прорив та паніку в РФ

Українські сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел. Про це повідомляє «Главком» посиланням на ISW.

Згідно зі звітом ISW від 28 грудня, геолокаційні кадри, зафіксовані протягом другої половини грудня, свідчать про те, що ЗСУ прорвали оборону ворога в центрі міста. Основне просування зафіксовано уздовж траси P-07 (Куп'янськ – Шевченкове) та уздовж стратегічної магістралі P-79 (Куп'янськ – Чугуїв).

Сили оборони не лише закріпилися на нових позиціях, а й продовжують зачистку північних районів міста. Станом на сьогодні українська влада контролює більшу частину залізничного вузла, який впливає на логістику всього східного фронту.

Особливістю цієї битви стала реакція російських «воєнкорів». Навіть ті з них, хто зазвичай лояльний до Кремля, почали агресивно звинувачувати міністерство оборони РФ у систематичній брехні.

  • Російські офіційні звіти до останнього стверджували про «повний контроль» над Куп'янськом, тоді як на місцях окупанти стрімко відступали.
  • Пропагандисти визнають, що приховування невдач у Куп'янську є спробою не послабити позиції Росії в мирних перемовинах із США, які мають відбутися сьогодні у Флориді.
  • Успіх ЗСУ серйозно підриває кремлівський наратив про «неминучу перемогу РФ» та демонструє здатність українців проводити ефективні контратаки.

За оцінками аналітиків, Росія зараз намагається подвоїти зусилля, щоб хоча б інформаційно замаскувати поразку, залучаючи до спростувань навіть депутатів Держдуми.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує активно використовувати територію Білорусі для ведення війни проти України та розбудови військової інфраструктури, яка в майбутньому може бути задіяна для агресії проти НАТО. 

Теги: ISW війна Куп'янськ

