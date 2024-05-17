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WP: Перед російським наступом на Харків у ЗСУ перестали працювати термінали Starlink

Ірина Міллер
glavcom.ua
WP: Перед російським наступом на Харків у ЗСУ перестали працювати термінали Starlink
фото з відкритих джерел

Командир підрозділу дронів повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю «сліпі»

Російський наступ на північному сході України очікувався кілька місяців, але все одно почався несподівано. Це сталося тому, що перед вторгненням росіян у українських військових перестали працювати термінали супутникового інтернету Starlink, які використовуються в тому числі для трансляції відеопотоку з розвідувальних дронів. Про це йдеться у  матеріалі The Washington Post.

Видання зазначає, що 125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з Росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як РФ неухильно нарощує сили для можливого нападу.

«Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди», - пише WP.

Зазначається, що термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю «сліпі».

«Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або по телефонах, де вони ще працювали», - сказав військовий.

Нагадаємо, представники Демократичної партії у Палаті представників Конгресу США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX у зв'язку з використанням військовими РФ супутникового інтернет-сервісу Starlink. Представники демократів Джеймі Раскін та Роберт Гарсія надіслали листа компанії із вимогою повідомити про скарги щодо можливого незаконного використання терміналів Starlink, зокрема в окупованих Росією регіонах України.

Дл слова, представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами. Про це заявив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб.

За словами Пламба, США успішно протидіють використанню Росією терміналів. Він також висловив переконання, що країна-агресорка продовжить шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку.

Читайте також: Чи можна Starlink змусити заблокувати послуги для росіян? Пентагон розчарував своєю відповіддю

Теги: Ілон Маск наступ Starlink

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