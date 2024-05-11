Найсильніша за 20 років магнітна буря вивела з ладу супутники Starlink

Природне явище спричинило сильний тиск на супутники компанії SpaceX

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX попередила про значне погіршення супутникового зв'язку Starlink. Причиною стала надзвичайно потужна магнітна буря. Про це пише Reuters.

Напередодні Ілон Маск повідомляв про погіршення роботи Starlink у соцмережі Х (Twitter). Бізнесмен казав, що потужне природне явище спричинило сильний тиск на супутники, але вони наразі «тримаються». Нині ж у роботі супутникового зв'язку спотсерігаються збої.

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, нинішня магнітна буря є найсильнішою за останні 20 років. Їй присвоєно найвищий рівень інтенсивності G5. Востаннє така магнітна буря спостерігалася на Землі в жовтні 2003 року. Тоді шторм спричинив відключення електроенергії у Швеції та пошкодив трансформатори у ПАР.

Аналітики прогнозують, що магнітна буря, ймовірно, триватиме протягом вихідних, становлячи загрозу для роботи навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації.

Нагадаємо, що в ніч на 11 травня нашу планету накрила екстремальна геомагнітна буря. K-індекс, який описує, наскільки активність сонця впливає на магнітне поле Землі, піднявся до максимальної позначки.

До слова, увечері 10 травня українці у низці областей країни помітили північне сяйво. Це хоч і рідкісне для України явище, але з початку травня відбувається вже вдруге. Спостерігали його на Харківщині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Вважається, що явище сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно.