Західна розвідка прогнозує посилення атак Росії на Україну – CNN

Протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту

Найближча загроза посилення атак пов'язана з планами Росії здійснити масштабний наступ на початку літа

Росія найближчим часом посилить повітряні й наземні атаки на Україну, щоб скористатися часом, який знадобиться для того, щоб Київ отримав достатньо зброї та боєприпасів з нещодавно ухваленого пакета військової допомоги США. Про це пише CNN з посиланням на трьох посадовців, обізнаних з даними розвідки.

Зазначається, що між затвердженням фінансування на допомогу Україні та надходженням більшої її частини, яка суттєво змінить ситуацію на фронті, мине певний час, який Росія намагатиметься використати у своїх інтересах.

Співрозмовники CNN визнали, що місяці із затримкою допомоги США призвели до реальних втрат для українських сил на полі бою – як територій, так і людей.

Повідомляється, що західні та українські посадовці вважають, що найближча загроза посилення атак пов'язана з планами Росії здійснити масштабний наступ на початку літа, згадуючи продовження Росією часткової мобілізації.

«У найкращому випадку – утримувати лінію фронту», – так оцінив перспективи України на фронті протягом найближчих тижнів навіть із урахуванням військової допомоги один із військових посадовців США.

Як пише CNN, протягом останніх тижнів Росія кинула величезні ресурси на українську оборону по всьому східному фронту, просуваючись до трьох ключових точок: військового вузла Покровська на захід від Авдіївки; стратегічних висот міста Часів Яр поблизу Бахмута і Курахового на південному сході.

Нагадаємо, допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей. Про це заявив ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Як повідомлялося, допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.