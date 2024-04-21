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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Перший тиждень російського «великого наступу»

glavcom.ua
Росіяни вирішили перейти до наступу на напрямках, які до того вважались другорядними
фото: EPA/UPG

«Усі спроби росіян прорватись до Часового Яру були успішно локалізовані»

Це був по суті перший тиждень російського «великого наступу» на Сході України, це відобразилось в цифрах, які були у зведеннях Генштабу по кількості сутичок та втратам російських нападників вцілому по фронту.

Тут виглядає в чомусь парадоксальною ситуація, коли росіяни вирішили не брати певну паузу для накопичення сил та засобів, натомість вирішили одразу перейти до наступу на напрямках, які до того вважались другорядними.

Чим РФ заодно дещо ускладнила свої стратегічні перспективи та наблизила реалістичність сценарію, за якого її так званий «великий наступ» завершиться по суті нічим, тобто недосягненням головних завдань.

На цьому тлі слід також поставити один важливий акцент – один із західних ресурсів заявив, що росіяни мобілізовують стільки ж живої сили, як Сили оборони України встигають її знищувати.

Але насправді цей акцент мав би виглядати рівно навпаки – тобто, що ЗСУ на полі бою знищують живу силу такими ж темпами, як ворог її встигає набрати, відповідно в оглядній стратегічній перспективі російські окупанти поступово знекровлюються.

Не кажучи вже про накопичення втрат по техніці до такого рівня, коли російські «штурмові групи» в атаки ходять уже взагалі на мотоциклах або «замангалених» вантажівках.

Водночас, на цьому тижні ми також мали не просто поновлення далекобійних ракетних атак від ЗСУ, але й суттєве покращення формату таких ударів.

Із того, що наразі відомо за напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Продовжується видавлювання ворога із раніше захоплених позицій в районі Очеретиного, для прискорення процесу необхідне певне накопичення потенціалу із нашої сторони.

Бахмутський напрямок

Усі спроби росіян прорватись до Часового Яру були успішно локалізовані.

Новопавлівський напрямок

Залучення авіації не дає ворогу бажаного результату, наші захисники продовжують тут стійко тримати оборону.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Після короткочасного сплеску активності тут росіяни були знову вимушені взяти своєрідну «оперативну паузу».

Південь загалом

Ситуація не змінна в тому плані, що тут продовжується стримування ворога у форматі «позиційного протистояння».

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Джерело
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Теги: війна росіяни наступ ворог окупанти

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Іван Киричевський

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