Ексречник Генштабу розповів, скільки часу триватиме активний наступ РФ на різних ділянках фронту

У росіян є «вікно можливостей», яке пов'язане з тривалою затримкою військово-технічної допомоги від партнерів

Зазвичай масштабні наступальні операції можуть тривати від трьох до п'яти місяців

Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, передає «Еспресо».

За словами Селезньова, зазвичай масштабні наступальні операції можуть тривати від трьох до п'яти місяців.

«ІЗ урахуванням того, що ворог почав наступальну кампанію ще в жовтні минулого року, і генерал Буданов заявляв, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде витрачено, то генерал мав рацію. Але цього не сталося, тому що ворог залучив усі, навіть стратегічного рівня, недоторкані запаси й ресурси, щоб максимально прочавити нашу оборону. Посунути наші війська, закріпитися й чим більше захопити українських територій», – пояснив Селезньов.

Експерт звернув увагу, що у росіян є «вікно можливостей», яке пов'язане з тривалою затримкою військово-технічної допомоги від партнерів. І ворог це добре розуміє і користується цим.

«Лише зараз ми починаємо отримувати перші партії озброєння й боєприпасів. І це означає, що співвідношення ресурсів точно не на нашу користь. Наразі ворог намагається цією можливістю скористатися сповна. Тому він суне й тисне, використовуючи останнє, що в нього залишилось. Росіяни розуміють, що за два тижні у них не буде таких можливостей, бо ми вже отримаємо повні паритетні умови на полі бою», – вважає Селезньов.

Він припустив, що, скоріш за все, тиждень-два ворог ще буде масштабно атакувати на різних ділянках фронту, а потім буде змушений переходити до оперативної паузи.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, на Харківському напрямку наразі точаться важкі бої – для збереження життя та уникнення втрат наші оборонці перемістились на більш вигідні позиції. Водночас ворог перебуває під постійним вогневим контролем Сил оборони та не має можливості закріпитися.