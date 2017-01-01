Як працюватиме біометричний контроль для в'їзду росіян в Україну

Біометричний контроль для в'їзду росіян запрацює з 1 січня 2018 року

З 1 січня 2018 року запрацює біометричний контроль для в'їзду іноземців до України, зокрема, і для громадян Російської Федерації. Глава МЗС Павло Клімкін пояснив, що такий режим вводиться для того, аби боротися з нелегальною імміграцією, а в України з Росією такої проблеми нема. Саме тому був встановлений біометричний контроль. Про це



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Громадяни РФ проходитимуть біометричний контроль при в'їзді в Україну

Біометричний контроль для в'їзду росіян запрацює з 1 січня 2018 року

З 1 січня 2018 року запрацює біометричний контроль для в'їзду іноземців до України, зокрема, і для громадян Російської Федерації. Глава МЗС Павло Клімкін пояснив, що такий режим вводиться для того, аби боротися з нелегальною імміграцією, а в України з Росією такої проблеми нема. Саме тому був встановлений біометричний контроль.

Про це міністр сказав в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Спочатку біометрика, потім - заява, що вони будуть заїжджати на нашу територію, а потім - це контроль на нашій території», - пояснив він механізм в'їзду росіян до України.

Глава МЗС уточнив, що від 1 січня запрацює біометричний етап.

Клімкін зауважив, що якщо цей механізм загалом не спрацює, тоді постане необхідність введення візового режиму за біометричними паспортами.

Нагадаємо, 2 вересня набув чинності указ президента України Петра Порошенка про введення від 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, зокрема, громадян РФ.

Джерело: ТСН