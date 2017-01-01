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    Події в Україні

    Як працюватиме біометричний контроль для в'їзду росіян в Україну

    Біометричний контроль для в'їзду росіян запрацює з 1 січня 2018 року
    З 1 січня 2018 року запрацює біометричний контроль для в'їзду іноземців до України, зокрема, і для громадян Російської Федерації. Глава МЗС Павло Клімкін пояснив, що такий режим вводиться для того, аби боротися з нелегальною імміграцією, а в України з Росією такої проблеми нема. Саме тому був встановлений біометричний контроль. Про це
    • Вчора, 09:38
    • Розсилка
    Громадяни РФ проходитимуть біометричний контроль при в'їзді в Україну
    Громадяни РФ проходитимуть біометричний контроль при в'їзді в Україну

    Біометричний контроль для в'їзду росіян запрацює з 1 січня 2018 року

    З 1 січня 2018 року запрацює біометричний контроль для в'їзду іноземців до України, зокрема, і для громадян Російської Федерації. Глава МЗС Павло Клімкін пояснив, що такий режим вводиться для того, аби боротися з нелегальною імміграцією, а в України з Росією такої проблеми нема. Саме тому був встановлений біометричний контроль.

    Про це міністр сказав в ефірі «Сніданку з 1+1».

    «Спочатку біометрика, потім - заява, що вони будуть заїжджати на нашу територію, а потім - це контроль на нашій території», - пояснив він механізм в'їзду росіян до України.

    Глава МЗС уточнив, що від 1 січня запрацює біометричний етап.

    Клімкін зауважив, що якщо цей механізм загалом не спрацює, тоді постане необхідність введення візового режиму за біометричними паспортами.

    Нагадаємо, 2 вересня набув чинності указ президента України Петра Порошенка про введення від 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, зокрема, громадян РФ. 

    Джерело: ТСН

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