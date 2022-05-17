Як проходить церемонія прощання з Леонідом Кравчуком (фото, відео)

Леонід Кравчук був президентом України у

Леонід Кравчук був президентом України у 1991-1994 роках

У столиці розпочалася церемонія прощання з першим очільником незалежної України Леонідом Кравчуком

У Києві проходить церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня.

На захід вже прибули рідні та близькі політика, мер Києва Віталій Кличко, ексспікер парламенту Олександр Мороз та чинний міністр культури Олександр Ткаченко. Також журналісти помітили братів Суркісів – Ігоря та Григорія.

Прощання з першим президентом відбувається в «Українському домі». Поховають Кравчука на Байковому кладовищі.

Труну із тілом Кравчука супроводжувала почесна варта.

За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.

Кравчук помер 10 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком було неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити план заходів щодо вшанування пам'яті першого глави держави, у тому числі заснувати іменну державну стипендію за досягнення у сфері державного управління. З метою гідної вшанування пам'яті Кравчука Зеленський створив комісію для організації похорону та призначив її співголовами керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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