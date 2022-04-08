  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Після удару Росії по Краматорську Байден пообіцяв Україні більше зброї

    Жертвами удару рашистів по вокзалу в Краматорську стали пів сотні людей - Після удару Росії по Краматорську Байден пообіцяв Україні більше зброї
    Жертвами удару рашистів по вокзалу в Краматорську стали пів сотні людей
    фото: Володимир Зеленський/Facebook

    Байден назвав звірством Росії атаку на український залізничний вокзал

    Президент США Джо Байден засудив ракетний удар російських окупанті по залізничному вокзалу в Краматорську, де загинули щонайменше 50 мирних жителів, які очікували евакуації. Він заявив, що наказав своїй адміністрації збільшити зусилля для озброєння України. Про це глава Білого дому оголосив у кількох заявах у п’ятницю, передає Укрінформ.

    «Атака на український залізничний вокзал – ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, яка вдарила по мирних жителях, що намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця», - підкреслив на офіційній твітер-сторінці президент США.

    У цьому зв’язку він наголосив, що Сполучені Штати продовжать допомогу українцям у сфері безпеки, а також поставки зброї, щоби допомогти їм захистити сою країну.

    «І разом з нашими союзниками й партнерами ми підтримуватимемо зусилля щодо розслідування цієї атаки»,- зауважив президент США. Він додав, що всі злодіяння росіян документуються, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

    Байден підкреслив, що попри відступ військ рф на півночі України, росіяни продовжують чинити звірські акти проти українців, одним із яких став ракетний удар по Краматорську.

    «У той час, як російські військові перегруповуються для проведення наступного етапу цієї війни, я наказав своїй адміністрації докласти всіх зусиль для визначення й надання українським військовим передових засобів озброєння, необхідних для захисту їхньої країни», - зауважив президент США.

    Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро діти.

    Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Після удару Росії по Краматорську Байден пообіцяв Україні більше зброї