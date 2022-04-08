Після удару Росії по Краматорську Байден пообіцяв Україні більше зброї

Байден назвав звірством Росії атаку на український залізничний вокзал

Президент США Джо Байден засудив ракетний удар російських окупанті по залізничному вокзалу в Краматорську, де загинули щонайменше 50 мирних жителів, які очікували евакуації. Він заявив, що наказав своїй адміністрації збільшити зусилля для озброєння України. Про це глава Білого дому оголосив у кількох заявах у п’ятницю, передає Укрінформ.

«Атака на український залізничний вокзал – ще одне жахливе звірство, вчинене Росією, яка вдарила по мирних жителях, що намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця», - підкреслив на офіційній твітер-сторінці президент США.

У цьому зв’язку він наголосив, що Сполучені Штати продовжать допомогу українцям у сфері безпеки, а також поставки зброї, щоби допомогти їм захистити сою країну.

«І разом з нашими союзниками й партнерами ми підтримуватимемо зусилля щодо розслідування цієї атаки»,- зауважив президент США. Він додав, що всі злодіяння росіян документуються, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Байден підкреслив, що попри відступ військ рф на півночі України, росіяни продовжують чинити звірські акти проти українців, одним із яких став ракетний удар по Краматорську.

«У той час, як російські військові перегруповуються для проведення наступного етапу цієї війни, я наказав своїй адміністрації докласти всіх зусиль для визначення й надання українським військовим передових засобів озброєння, необхідних для захисту їхньої країни», - зауважив президент США.

Як повідомлялося, російські військові обстріляли сьогодні вокзал у Краматорську. Повідомлялося, що внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

Читайте також: