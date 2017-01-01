ЮНІСЕФ: щотижня мінімум одна дитина стає жертвою вибуху на Донбасі

«Наразі схід України - одне з найбільш забруднених мінами місць на Землі»

Щонайменше одна дитина в тиждень стає жертвою конфлікту на сході України вздовж смуги розмежування. Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ за січень-листопад 2017 року. Найчастіше діти отримують травми або гинуть від вибухонебезпечних предметів, таких як наземні міни, гранати та боєприпаси, які не розірвалися. У більшості випадків діти самі піднімали



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«Наразі схід України - одне з найбільш забруднених мінами місць на Землі»

Щонайменше одна дитина в тиждень стає жертвою конфлікту на сході України вздовж смуги розмежування. Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ за січень-листопад 2017 року.

Найчастіше діти отримують травми або гинуть від вибухонебезпечних предметів, таких як наземні міни, гранати та боєприпаси, які не розірвалися.

У більшості випадків діти самі піднімали небезпечні предмети із землі.

«Я підняв щось із землі, щось натиснув і воно вибухнуло. Було багато крові, а мої пальці просто звисали. Я так перелякався, що почав труситися і майже знепритомнів», - наводять у ЮНІСЕФ розповідь 14-річного Олексія.

За даними ЮНІСЕФ, зараз схід України - одне з найбільш забруднених мінами місць на Землі.

У зоні ризику перебувають понад 220 тисяч дітей, які щодня граються чи ходять до школи на тих територіях.

Вибухонебезпечні предмети також загрожують інфраструктурі регіону, яка забезпечує людей водою, електрикою та газом.

Невикористані боєприпаси, наприклад, були виявлені на Донецькій фільтрувальній станції, яка постачає воду близько 350 тисячам людей. Цьогоріч на станцію вже 13 разів викликалися аварійні бригади, йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

Джерело: ВВС Україна