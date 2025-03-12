Окупанти атакували Кривий Ріг: є загибла та поранені (оновлено)

Ворог випустив по Кривому Рогу кілька ракет

Під прицілом росіян були цивільні об’єкти

У Кривому Розі вже девʼять поранених через ранкову атаку російських агресорів. Сімох людей госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула.

«Під прицілом були цивільні об’єкти. Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили», – каже очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

5 фото На весь екран







Наслідки обстрілу міста фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Сьогодні, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Наразі відомо про одну загиблу.

Посадовець уточнив, що внаслідок ракетного удару загинула 47-річна жінка. Також відомо про двох постраждалих, які були госпіталізовані. У місті сталося влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, вранці російські агресори випустили по Кривому Рогу кілька ракет.

Також у ніч на сьогодні росіяни атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загоряння на інфраструктурних об'єктах

«Главком» повідомляв, що у Фастівському районі Київщини через падіння уламків російського безпілотника загорівся меблевий магазин.