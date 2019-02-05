З початку року рятувальники знешкодили майже 300 вибухонебезпечних предметів



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У 2018 році ДСНС ліквідували 144 тис. 123 вибухонебезпечні предмети

Вибухонебезпечні предмети ліквідували на всій території України, кірм окупованого Криму та частини Донбасу

З початку 2019 року працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 271 вибухонебезпечний предмет. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

«З початку 2019 року (станом на 30.01.2019) на території України (без урахування тимчасово окупованої АР Крим та територій проведення операції Об’єднаних сил) виявлено, вилучено та знешкоджено 271 вибухонебезпечний предмет», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за 2018 рік працівниками ДСНС знешкоджено 144 тис. 123 вибухонебезпечні предмети.

Як повідомлялося, житель Маріуполя намагався вивезти вибухівку з окупованого Донбасу.