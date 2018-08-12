За 10 днів поліція виявила на Донеччині понад 60 іноземців-порушників



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Серед правопорушень, які інкримінуються підозрюваним, - убивство, розбій, крадіжка та незаконне поводження зі зброєю

За 10 днів проведення операції «Мігрант» на Донеччині до відповідальності притягнуто понад 60 іноземців-порушників.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

«За десять днів проведення операції поліцейські виявили 59 порушників міграційного законодавства. Крім того, виявлено чотирьох іноземців, які вчинили злочини на території України. Серед правопорушень, які інкримінуються підозрюваним, - убивство, розбій, крадіжка та незаконне поводження зі зброєю», - йдеться у повідомленні.

Так, поліцейські затримали чотирьох громадян інших держав, причетних до скоєння злочинів в Україні. Громадянин РФ заарештований на 60 діб за підозрою у вчиненні розбою та крадіжки. Ще один іноземець був зупинений з переробленим пістолетом, а інший скоїв ДТП, в якому постраждала жінка. Йому також повідомлено про підозру. Правопорушники притягуються до кримінальної відповідальності.

Встановлені 59 іноземців, які порушили законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. На порушників складені адміністративні протоколи та стягнуто штрафів на загальну суму майже 56 тисяч гривень.

Відносно семи нелегальних мігрантів приймаються рішення про примусове повернення та видворення із забороною в’їзду в Україну на три роки.

Лише 10 серпня при відпрацюванні в Маріуполі силами працівників управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, управління карного розшуку і патрульної поліції Донецької області спільно з прикордонною та міграційною службами, було виявлено ряд осіб, які незаконно перебували на території України. Серед них – раніше судимий за грабіж громадянин Білорусі, якого буде примусово повернуто на батьківщину із забороною в’їзду в Україну строком на 3 роки.

Відносно п’яти з них складені протоколи за ст. 203 «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Двоє іноземців підлягають примусовому поверненню за межі України, чотирьом скорочено строк перебування в країні, інформує поліція Донецької області.

Нагадаємо, у серпні поліція виявила у Києві два десятки нелегальних мігрантів з Бангладеш.