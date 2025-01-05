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За добу ДТЕК повернув світло в 12 населених пунктів після обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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За добу ДТЕК повернув світло в 12 населених пунктів після обстрілів

Енергетики відновили світло в 12 населених пунктах після ворожих атак - ДТЕК

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 4 тис. родин у Донецькій області після ворожих обстрілів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що постійні ворожі обстріли продовжують руйнувати мирні міста та села. На Донеччині, де тривають найважчі бої, енергетикам за вчора вдалося повністю чи частково повернули світло у 12 населених пунктів. Завдяки цьому тепер з електрикою домівки 3,8 тисяч родин.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

В ДТЕК наголосили, що енергетик роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова було обстріляно понад 200 разів.

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Теги: ДТЕК ремонт енергетика

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