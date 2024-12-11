Відключення світла у Вінницькій області 12 грудня: як діятимуть графіки

Причина відключення світла – дефіцит потужності в енергосистемі України

Завтра, 12 грудня, у Вінницькій області графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 по 22:00. Про це повідомляє «Вінницяобленерго».

«Диспетчер АТ «Вінницяобленерго» отримав команду від диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на введення обмежень споживання потужності для непобутових споживачів області. Причина – дефіцит потужності в енергосистемі України, що виник через пошкодження енергетичної інфраструктури завданої ворогом», – йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла у Вінницькій області 12 грудня скріншот

Коли не буде світла на Вінниччині 12 грудня

Перша та друга черги:

06:00 – 08:00 можливе відключення світла.

08:00 – 10:00 обов'язкове відключення світла.

12:00 – 14:00 можливе відключення світла.

14:00 – 16:00 обов'язкове відключення світла.

18:00 – 20:00 можливе відключення світла.

20:00 – 22:00 обов'язкове відключення світла.

Третя та четверта черги:

08:00 – 10:00 можливе відключення світла.

10:00 – 12:00 обов'язкове відключення світла.

14:00 – 16:00 можливе відключення світла.

16:00 – 18:00 обов'язкове відключення світла.

20:00 – 22:00 можливе відключення світла.

П'ята та шоста черги:

06:00 – 08:00 обов'язкове відключення світла.

10:00 – 12:00 можливе відключення світла.

12:00 – 14:00 обов'язкове відключення світла.

16:00 – 18:00 можливе відключення світла.

18:00 – 20:00 обов'язкове відключення світла.

22:00 – 24:00 можливе відключення світла.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. Наразі ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

До слова, Україна продовжує зменшувати обсяги імпорту електроенергії, незважаючи на зростання споживання та застосування обмежень для споживачів. Про це повідомила аналітикиня ринку електроенергії в ExPro Consulting Дар'я Орлова. За її словами, у листопаді 2024 року імпорт електроенергії склав близько 165 тисяч МВт·год, що на 9% менше порівняно з жовтнем.