Відключення світла на Тернопільщині 15 грудня: як діятимуть графіки

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго

На Тернопільщині сьогодні світло вимикатимуть з 8:00 до 22:00. Про це йдеться на сайті Тернопільобленерго.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК «Укренерго» вимкнення електроенергії споживачів в Тернопільській області планують у такі години:

08:00-11:00 2 черга;

11:00-13:00 5 черга;

13:00-16:00 4 черга;

14:00-17:00 3 черга;

16:00-19:00 1 черга;

19:00-22:00 6 черга.

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.