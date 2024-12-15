Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Відключення світла на Тернопільщині 15 грудня: як діятимуть графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла на Тернопільщині 15 грудня: як діятимуть графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів
фото з відкритих джерел

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго

На Тернопільщині сьогодні світло вимикатимуть з 8:00 до 22:00. Про це йдеться на сайті Тернопільобленерго.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК «Укренерго» вимкнення електроенергії споживачів в Тернопільській області планують у такі години:

  • 08:00-11:00 2 черга;
  • 11:00-13:00 5 черга;
  • 13:00-16:00 4 черга;
  • 14:00-17:00 3 черга;
  • 16:00-19:00 1 черга;
  • 19:00-22:00 6 черга.

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія війна Тернопільщина відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіт Келлог висловився про закінчення війни в Україні
Спецпредставник США з питань України зробив заяву про завершення війни
13 грудня, 20:58
У деяких областях скасовано графіки відключення світла
У деяких областях скасовано графіки відключення світла
10 грудня, 09:42
Адміністрація Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років
Блінкен закликав Україну ухвалити «важкі рішення» щодо мобілізації
4 грудня, 15:51
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
Загарбники здійснили воєнний злочин у селі Петрівка Покровського району
Окупанти розстріляли пʼятьох українських військовополонених на покровському напрямку
26 листопада, 13:17
Зеленський заслухав доповіді представників усіх ключових учасників енергетичної галузі
Зеленський провів Ставку присвячену енергетиці
25 листопада, 17:33
Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»
Росія вивела в Чорне море ракетоносій: який можливий залп «Калібрів»
25 листопада, 07:13
Раніше повідомлялося, що північнокорейські війська в Росії очолить генерал, наближений до Кім Чен Ина
На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ
21 листопада, 21:28
Атака дронів на столицю: у двох районах зафіксовано падіння уламків
Атака дронів на столицю: у двох районах зафіксовано падіння уламків
20 листопада, 11:08

Суспільство

В одній із областей відключення світла сьогодні буде поза графіком
В одній із областей відключення світла сьогодні буде поза графіком
Боровся із окупантами на Харківщині. Згадаймо Івана Мануса
Боровся із окупантами на Харківщині. Згадаймо Івана Мануса
Відключення світла на Тернопільщині 15 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла на Тернопільщині 15 грудня: як діятимуть графіки
Росія посилено мілітаризує українських дітей на окупованих територіях (фото)
Росія посилено мілітаризує українських дітей на окупованих територіях (фото)
Відключення світла 15 грудня: як діятимуть графіки
Відключення світла 15 грудня: як діятимуть графіки
На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови?
На Закарпатті у лікарні, де лежать військові, виявлено низку порушень: які там умови?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
84K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
40K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
19K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
13K
До України йде потужна хвиля снігопадів

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua