Відключення світла на Тернопільщині 15 грудня: як діятимуть графіки
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго
На Тернопільщині сьогодні світло вимикатимуть з 8:00 до 22:00. Про це йдеться на сайті Тернопільобленерго.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК «Укренерго» вимкнення електроенергії споживачів в Тернопільській області планують у такі години:
- 08:00-11:00 2 черга;
- 11:00-13:00 5 черга;
- 13:00-16:00 4 черга;
- 14:00-17:00 3 черга;
- 16:00-19:00 1 черга;
- 19:00-22:00 6 черга.
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго.
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.
Нагадаємо, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.
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