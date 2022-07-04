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  4. На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
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    Події в Україні

    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)

    Під контролем росіян вже й Золотарівка - На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    Під контролем росіян вже й Золотарівка
    фото: Сергій Гайдай/Телеграм

    Боротьба за Білогорівку тривала п’ять місяців

    Рашисти форсували Сіверський Донець і закріпилися в Лисичанську, а також взяли під контроль Золотарівку та Білогорівку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    Він зазначив, що боротьба за Білогорівку тривала п’ять місяців.

    «Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка», – написав Гайдай.

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    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)
    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)

    Нагадаємо, триває 131-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються встановити контроль над кількома населеними пунктами на Словянському напрямку та намагаються витіснити підрозділи Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

    До слова, український журналіст та боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив ситуацію з відступом українських військових з міста Лисичанська.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    На Луганщині росіяни окупували ще два населені пункти – Гайдай (фото)