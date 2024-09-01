Загарбники в окупації навчають вчителів виявляти проукраїнських дітей

Вчителів вчили, куди звертатись, якщо вони виявили «нелояльних дітей»

Ворог планує через дітей дізнаватись інформацію щодо проукраїнського руху

На тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів щодо виявлення дітей, які можуть підтримувати Україну. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«У цинічному стилі окупанти назвали це «девіантною поведінкою» (поведінка, яка суперечить прийнятим у суспільстві нормам)», – зазначається в повідомленні.

Вчителів вчили, куди звертатись, якщо вони виявили «нелояльних дітей», та тому, як через них виходити на погляди батьків.

Фактично ворог планує через дітей дізнаватись інформацію щодо проукраїнського руху.

Нагадаємо, у жителів тимчасово окупованих територій, які відмовляються дивитися пропагандистські канали РФ, погрожують відбирати телевізійне обладнання.

До слова, попри понад два з половиною роки окупації частини українських територій, російські загарбники зіткнулися з серйозною проблемою – вони не можуть знайти достатню кількість місцевих жителів, готових співпрацювати з ними та обіймати посади в окупаційних адміністраціях на рівні сіл.

Стало відомо, що російська окупаційна влада продовжує активну кампанію з вербування молоді на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру національного спротиву, окупанти створюють мережі різноманітних «патріотичних» організацій, таких як «Молода гвардія» , використовуючи їх як прикриття для військового вишколу підлітків.