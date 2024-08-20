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Окупанти не можуть знайти колаборантів для управління селами – ЦНС

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Окупанти не можуть знайти колаборантів для управління селами – ЦНС
Щоб покрити дефіцит колаборантів, росіяни запустили конкурс лідери села, за участь в якому обіцяють гроші
фото з відкритих джерел

Росіяни досі не змогли сформувати так звану «владу» в окупованих селах української держави

Попри понад два з половиною роки окупації частини українських територій, російські загарбники зіткнулися з серйозною проблемою – вони не можуть знайти достатню кількість місцевих жителів, готових співпрацювати з ними та обіймати посади в окупаційних адміністраціях на рівні сіл. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Навіть після тривалого часу окупанти не змогли сформувати дієві окупаційні осередки у селах. Щоб розв'язувати цю проблему та заповнити дефіцит колаборантів, вони вдалися до відчайдушних заходів – запустили конкурс під назвою «лідери села», обіцяючи грошові винагороди тим, хто погодиться працювати на окупаційну владу.

Однак, навіть обіцянки грошей не приваблюють місцевих жителів. Кількість заявок на участь у конкурсі залишається вкрай низькою, що свідчить про небажання більшості українців на окупованих територіях співпрацювати з ворогом.

У Центрі національного спротиву підкреслюють, що росіяни навіть намагаються приховувати імена учасників конкурсу, оскільки розуміють, що участь у ньому є прямим доказом колабораціонізму та зради своєї країни.

Ця ситуація демонструє провал російської пропаганди та неспроможність окупантів встановити контроль над захопленими територіями шляхом створення лояльної місцевої влади. Українці продовжують чинити опір та відмовляються співпрацювати з агресором, навіть під загрозою репресій та обіцянок матеріальної вигоди.

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини.

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Теги: окупанти конкурс українці росіяни

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