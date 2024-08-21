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ЗСУ можуть провести контрнаступ у 2025 році – The Telegraph

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ можуть провести контрнаступ у 2025 році – The Telegraph
фото з відкритих джерел

Збройні сили України у 2025 році можуть піти у контрнаступ, попри те, що російська армія все ще зосереджена у Донецькій області

Збройні сили України, можливо, готуються до контрнаступу у 2025 році, попри присутність значних російських сил у Донецькій області. Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з даними видання, існує кілька факторів, які можуть вплинути на рішення Москви. По-перше, успіхи України в Курській області можуть змусити Росію перекинути частину своїх сил з окупованих територій, що послабить їхню оборону та розширить можливості для українських ударів безпілотниками.

По-друге, українські бригади, що наразі проходять навчання, можуть бути використані для підсилення військ у Курській або Донецькій областях, залежно від ситуації на фронті. Така стратегічна гнучкість може дозволити Україні здійснити контрнаступ, а не лише ще одну атаку на окуповані території Донбасу.

Третім важливим фактором є знищення Чорноморського флоту РФ та демонтаж російської ППО в Криму. Це змусило російські війська на півострові перейти до оборонних дій, і, ймовірно, наступною ціллю України стане Крим. Важливим моментом є те, що Керченський міст, який вже неодноразово був мішенню для українських диверсій, може бути повністю зруйнований у найближчий час.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 44 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: ЗСУ військові окуповані території контрнаступ

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