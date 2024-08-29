Окупанти формують нову бригаду на Харківському напрямку

Деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації

Формування нової добровольчої бригади під назвою «Барс» розпочалося відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня 2024 року

Російські загарбники почала формувати нову бригаду для підтримки свого угрупування «Север» , яке діє на Харківщині. Про це заявив речник ОТУ «Харків» Віталій Саранцев, повідомляє пресслужба угрупування.

За його словами, формування нової добровольчої бригади під назвою «Барс» розпочалося відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня 2024 року та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня 2024 року.

Бригада складатиметься з трьох окремих загонів: «Барс-Брянськ», «Барс-Курськ» та «Барс-Білгород», загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця. Основним завданням новоствореного підрозділу буде підтримка угрупування військ «Север».

Деякі експерти вважають, що формування добровольчих підрозділів в російській армії є прихованою формою мобілізації. Часто до таких підрозділів набирають людей з бідних регіонів або іноземних громадян, які не завжди мають необхідний бойовий досвід.

Раніше Саранцев повідомив, що російські окупанти намагаються штурмувати українські позиції на Харківщині, проте ЗСУ переконують: на цьому напрямку «будуть гарні новини» для України.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським ситуацію на Харківщині. За словами очільника держави, українські воїни поступово витискають російські війська з Харківської області.

Раніше внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ. За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.