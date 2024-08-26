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Росіяни уразили обʼєкт інфраструктури у Луцьку: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни уразили обʼєкт інфраструктури у Луцьку: є загиблий
Під час чергової атаки росіяни вбили цивільну людину в Луцьку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше стало відомо, що окупанти пошкодили багатоквартирний будинок

Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого. Про це повідомив міський голова Луцьку Ігор Поліщук.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти влучили по Луцьку. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет. Згодом під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів.

До слова, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.

Варто зазначити, що в південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

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Теги: окупанти війна Луцьк мер смерть

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