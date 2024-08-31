У Харкові 31 серпня оголошено днем жалоби

За уточненими даними правоохоронців, у Харкові внаслідок учорашньої атаки загинули шестеро людей

Серед жертв чергової ворожої атаки – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика.

У Харкові сьогодні оголошено траур за загиблими внаслідок ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За уточненими даними правоохоронців, у Харкові загинули шестеро людей – чоловіки 49 та 74 років, 18-річна дівчина, 73-річна жінка та жінка, яку деблокували останньою. Також серед жертв 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика.

Постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий.

«Співчуваю всім, хто втратив своїх рідних та близьких. Сьогодні у Харкові оголошено траур», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, що 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

До слова, 30 серпня під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.