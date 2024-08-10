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Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ
ФСБ знають позицію Філашкіна, тому перестали телефонувати
фото: скріншот з відео

«На початку повномасштабної війни спецслужби РФ телефонували керівникам област та громад, намагалися переманити на бік окупантів»

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії постійно телефонувала Дмитру Філашкіну, коли він ще працював заступником голови облдержадміністрації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Донецької обласної військової адміністрації.

Філашкін зауважив, що з ФСБ телефонували усім, хто займав керівні посади у громадах Донеччини. Вони пропонували перейти на бік РФ. «Пропонували перейти на їхній бік, казали, що з Росією у нас буде краще, ніж є зараз. Я потім всіх заблокував на телефоні. Послав у напрямку російського корабля і заблокував», – заявив Філашкін.

Очільник ОВА додав, що наразі ніхто не пропонує перейти на бік Росії, адже знають його позицію: «Зараз уже ані до мене, ані до колег ніхто з такими пропозиціями не звертається. Майже всі керівники, які керують населеними пунктами на лінії фронту, – це правоохоронці, зокрема представники Служби безпеки. Я все життя пропрацював у правоохоронному блоці, тому точно знаю, що зараз таких дзвінків від окупантів, сигналів якихось від них немає. Вони знають нашу позицію і тому перестали дзвонити».

Нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Також Вадим Філашкін розповів, що на Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. 

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Теги: росія окупанти ФСБ війна Донеччина Донецьк Україна окупація росіяни

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