«Зуби дракона», які окупанти використовують для оборони, виробляють у Білорусі

Перевезення бетонних перешкод може свідчити про створення лінії оборони в Гомельській області або Брянській області РФ

Бетонні перешкоди перевозять на вантажівках-довгомірах, найчастіше марки КамАЗ

«Зуби дракона» вже понад місяць виготовляють на заводі залізобетонних виробів у Гомелі. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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«Більше того, за попередньою інформацією, Гомельзалізобетон – це не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі протитанкові укріплення», – сказано у повідомленні.

Як зазначають представники моніторингової групи, саме такі піраміди використовує приватна військова компанія «Вагнер» при будівництві своєї так званої «Лінії Вагнера» на окупованих територіях України.

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«Уперше перевезення таких бетонних укріплень у Гомелі було помічено у грудні 2022 року», – додають автори. Їх, за даними «Беларускі Гаюн», перевозять на вантажівках-довгомірах, найчастіше марки КамАЗ з номерами як РФ, так і Білорусі. В одній вантажівці помічають у середньому по 15-20 «зубів».

Водночас, як пише видання «Флагшток», перевезення бетонних перешкод може свідчити про створення лінії оборони в Гомельській області або Брянській області РФ.

Як відомо, Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України. Так, на російському «Авіто» опубліковано десятки оголошень про продаж «зубів дракона». Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

Зокрема, на початку грудня вперше до Маріуполя прибув вантаж «зубів дракона» – бетонних укріплень із Криму. Місто окупанти й надалі перетворюють на свою тилову військову базу.

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Також лише за кілька днів нові укріплення з'явилися під Попасною у Луганській області, а збудовані у жовтні на півдні дозволили окупантів організовано відступити з Херсона.