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    Новини

    На Вінниччині поліцейські затримали трьох прихильників «русского міру»

    Трьох людей, які підтримували РФ виявили правоохоронці у Вінницькій області - На Вінниччині поліцейські затримали трьох прихильників «русского міру»
    Трьох людей, які підтримували РФ виявили правоохоронці у Вінницькій області
    Фото із відкритих джерел

    Правопорушники підтримували повномасштабне вторгнення РФ в Україну

    У Вінницькій області правоохоронці затримали трьох прихильників «русского міру», які підтримували повномасштабне вторгнення РФ в Україну та розміщували пропагандистський контент у мережі інтернет. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Так, вінничанка розповсюджувала в інтернеті інформацію на підтримку дій РФ. У її ноутбуці та мобільному телефоні слідчі виявили контент проросійського характеру.

    Ще одного чоловіка, який підозрюється у колабораційній діяльності, встановили працівники поліції кілька днів тому.

    Під час проведення обшуку у його помешканні в Тульчинському районі слідчі виявили ряд доказів, що вказують на протиправну діяльність чоловіка. Зокрема, георгіївську стрічку, комп'ютерну техніку з доказами підтримки чоловіком збройної агресії проти України та тимчасової окупації частини території держави.

    За цими фактами поліцією розпочато досудові розслідування за ч.1 ст. 111 – 1 ККУ (Колабораційна діяльність).

    Також у м. Бар під час патрулювання території обслуговування працівники поліції помітили чоловіка, який телефоном фотографував об’єкти інфраструктури.

    Поліцейські встановили його особу. Ним виявився місцевий житель.

    В ході перевірки смартфона підозрюваного поліцейські виявили зображення об’єктів критичної інфраструктури та блокпостів міста. Цілі фотографування чоловік повідомити не зміг.

    За вказаним фактом проводиться перевірка.

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    На Вінниччині поліцейські затримали трьох прихильників «русского міру»
    На Вінниччині поліцейські затримали трьох прихильників «русского міру»
    На Вінниччині поліцейські затримали трьох прихильників «русского міру»

    Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що у Лисичанську зрадники «зливали» росіянам інформацію про ЗСУ просто з гуманітарних штабів — через інтернет. До цього можуть бути причетними понад 50 людей.

    Також напередодні Національна поліція викрила жительку Ірпеня, яка разом із окупантами займалася мародерством.

    Теги: росія окупанти пропаганда війна Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    На Вінниччині поліцейські затримали трьох прихильників «русского міру»