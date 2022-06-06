Закарпаття порадило Чехії, як протидіяти українським «соціальним туристам»
Закарпатська влада пояснила чеським колегам, як їм розібратися із недобросовісними українськими біженцями
Закарпатські роми їздили за соціальними виплатами до кількох країн Євросоюзу
Закарпатська влада запропонувала Чехії не виплачувати соціальну допомогу усім підряд біженцям з України. Про це голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив у інтерв’ю «Укрінформу».
За словами Микити, українські чиновники рекомендували чеським колегам звернути увагу на норму, яка діє в самій Україні, і не виплачувати допомогу тим громадянам нашої країни, які прибули з регіонів, де немає чи взагалі не було бойових дій.
«Наприклад, переселенці з Київської області зараз на Закарпатті уже не отримують виплат, бо на місці їхньої прописки нема бойових дій», – пояснив голова ОДА.
Він запевнив, що таким чином можна припинити практику «соціального туризму».
Причиною такого кроку стала діяльність закарпатських ромів, які отримували гроші не тільки у Чехії: «Були випадки, коли (роми – ред.) виходили пішки у Словаччину, Угорщину».
Нагадаємо, у середині травня чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України. Нові поправки заборонили надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу.
Ця норма стосується українських ромів (значна частина з них має угорське громадянство), які прибули до Чехії через вищі соціальні виплати.
Додамо, що у Закарпатті припиняють процес безкоштовного харчування для внутрішньо переміщених осіб. Безоплатна їжа залишиться лише для вразливих категорій, а усі інші зможуть харчуватися за пільговими цінами. Це, на думку голови ОДА, стимулюватиме переселенців знаходити роботу.
Ті ж, хто працюють у ІТ-сфері, зможуть після переїзду до Закарпаття отримати бронь від мобілізації, в обмін на це ІТ-шники будуть сплачувати податки у тергромадах, де проживає багато внутрішньо переміщених осіб.