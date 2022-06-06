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    Події в Україні

    Закарпаття порадило Чехії, як протидіяти українським «соціальним туристам»

    Закарпатська влада пояснила чеським колегам, як їм розібратися із недобросовісними українськими біженцями - Закарпаття порадило Чехії, як протидіяти українським «соціальним туристам»

    Закарпатська влада пояснила чеським колегам, як їм розібратися із недобросовісними українськими біженцями

    фото: «Закарпатпост»

    Закарпатські роми їздили за соціальними виплатами до кількох країн Євросоюзу

    Закарпатська влада запропонувала Чехії не виплачувати соціальну допомогу усім підряд біженцям з України. Про це голова Закарпатської ОДА Віктор Микита заявив у інтерв’ю «Укрінформу».

    За словами Микити, українські чиновники рекомендували чеським колегам звернути увагу на норму, яка діє в самій Україні, і не виплачувати допомогу тим громадянам нашої країни, які прибули з регіонів, де немає чи взагалі не було бойових дій.

    «Наприклад, переселенці з Київської області зараз на Закарпатті уже не отримують виплат, бо на місці їхньої прописки нема бойових дій», – пояснив голова ОДА.

    Він запевнив, що таким чином можна припинити практику «соціального туризму».

    Причиною такого кроку стала діяльність закарпатських ромів, які отримували гроші не тільки у Чехії: «Були випадки, коли (роми – ред.) виходили пішки у Словаччину, Угорщину».

    Нагадаємо, у середині травня чеський уряд посилив правила розміщення біженців з України. Нові поправки заборонили надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу.

    Ця норма стосується українських ромів (значна частина з них має угорське громадянство), які прибули до Чехії через вищі соціальні виплати.

    Додамо, що у Закарпатті припиняють процес безкоштовного харчування для внутрішньо переміщених осіб. Безоплатна їжа залишиться лише для вразливих категорій, а усі інші зможуть харчуватися за пільговими цінами. Це, на думку голови ОДА, стимулюватиме переселенців знаходити роботу.

    Ті ж, хто працюють у ІТ-сфері, зможуть після переїзду до Закарпаття отримати бронь від мобілізації, в обмін на це ІТ-шники будуть сплачувати податки у тергромадах, де проживає багато внутрішньо переміщених осіб.

    Теги: Закарпаття Словаччина Чехія Угорщина біженці
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    Закарпаття порадило Чехії, як протидіяти українським «соціальним туристам»