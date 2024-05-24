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Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 821-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 24 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 травня:

  • у Чорному морі один ворожий корабель;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 24 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 821-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, українські сили просунулися на південь від Кремінної. На північ від Харкова ЗСУ відвоювали незначну територію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: Генштаб втрати

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