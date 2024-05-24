Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 821-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 24 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:

особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,

танків ‒ 7635 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,

артилерійських систем – 12902 (+42) од,

РСЗВ – 1080 (+3) од,

засоби ППО ‒ 813 (+0) од,

літаків – 356 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).

Втрати ворога станом на 24 травня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 травня:

у Чорному морі один ворожий корабель;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 24 травня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 821-й день повномасштабної війни в Україні.

Як повідомлялося, українські сили просунулися на південь від Кремінної. На північ від Харкова ЗСУ відвоювали незначну територію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).