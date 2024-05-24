Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1240 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 24 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 813 (+0) од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2101 (+7).
Активність флоту окупантів станом на 24 травня:
- у Чорному морі один ворожий корабель;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 821-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, українські сили просунулися на південь від Кремінної. На північ від Харкова ЗСУ відвоювали незначну територію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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