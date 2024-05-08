Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті

За словами Роба Бауера, росіяни досягли прогресу, але все ще досить обмеженого

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що пауза у військовій підтримці справді вплинула на український фронт

Попри просування російських сил на полі бою Україна все ще може виграти війну. Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в інтерв'ю бельгійському мовнику VRT.

Бауера вважає, що для України «ще не пізно» здобути перемогу у війні. За його словами, росіяни досягли прогресу, але все ще досить обмеженого і не стратегічного. Він також вказав, що пауза у військовій підтримці справді вплинула на український фронт.

«Найважливіше, що ми продовжуємо надсилати допомогу. І чим довше триває війна, тим складніше це робити. Багато країн уже два роки дають зброю і боєприпаси зі своїх запасів, але і вони не безкінечні», – додав генерал Альянсу.

На його думку, західні країни можуть продовжувати постачати Києву зброю, або ще більше виснажуючи власні запаси, або ще сильніше тиснучи на оборонну промисловість, щоб та виробляла набагато більше і швидше.

«Ймовірно, знадобиться щонайменше рік для того, щоб справді досягти більшого виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. На окупованій території України перебуває 450 тис. росіян», – сказав Бауер.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни (ISW) Україні варто якнайшвидше перехопити ініціативу на полі бою в поточному році, після отримання військової допомоги США.

Офіційні особи США повідомляють про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році, хоча ISW продовжує вважати, що Україні слід якомога швидше перехопити ініціативу на полі бою, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.