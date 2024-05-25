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Сили оборони знову знищили російський штурмовик Су-25

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сили оборони знову знищили російський штурмовик Су-25
Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу
фото з відкритих джерел

Ворожий літак підбили воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка

На Донеччині бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка вкотре знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

«Сьогодні, воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу», – сказано у повідомленні.

Як відомо, 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка збила 23 травня Су-25

Нагадаємо, у травні 2024 року українські військові знищили вже щонайменше шість російських винищувачів Су-25

Раніше українські воїни 18 травня збили російський Су-25 над Донеччиною.

Також українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор».  Вартість одного такого – $16 млн

До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.

Теги: літак

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